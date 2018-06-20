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Порошенко: Миротворці ООН допоможуть провести місцеві вибори в ОРДЛО

Середа, 20 червня 2018, 19:00
Порошенко: Миротворці ООН допоможуть провести місцеві вибори в ОРДЛО

Президент Петро Порошенко заявив, що наявність миротворців ООН сприятиме проведенню місцевих виборів в ОРДЛО.

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Наявність миротворчого контингенту дозволить нам створити умови для проведення місцевих виборів на території окремих районів Донецької та Луганської областей за українським законодавством, з українськими виборчими комісіями, за участю українських партій", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наполягатиме на необхідності миротворчої місії на всій території, а не лише вздовж лінії зіткнення.

"Абсолютно твердо, з повномасштабним мандатом, включно з роззброєнням незаконних формувань і з контролем неконтрольованої ділянки україно-російського кордону", - наголосив президент.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру.

Як повідомлялося, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоДонбасООНмиротворцівибори
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