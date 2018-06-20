В АП відмовились повідомити, чи подали в суд на ВВС

В адміністрації президента України відмовились розповісти, чи подали позов до суду на ВВС через публікацію про те, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші.

Про це йдеться у відповіді АП на запит народного депутата Сергія Лещенка.

"Як зазначив Конституційний суд України у Рішенні № 5-рп від 5 березня 2003 року (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України), у разі надходження звернень, зміст яких не відповідає закону або виходить за межі компетенції адресата, останній не зобов’язаний задовольняти вимоги запиту або приймати пропозицію, яка містить у зверненні", - зазначили у відповіді АП на запит Лещенка.

На основі цієї відповіді нардеп припустив, що в адміністрації президента таки не подали жодного позову.

"Сьогодні отримав відписку від глава адміністрації президента Райніна. З якої можна зробити висновок, що жодного позову Порошенко не подав. А значить, все-таки немає диму без вогню - і гроші були?", - зауважив він.

Раніше британська телерадіокомпанія BBC повідомляла із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.

В адміністрації президента України Петра Порошенка назвали відвертою брехнею публікацію ВВС і погрожували судовим позовом.