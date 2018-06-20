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В АП отказались сообщить, подали ли в суд на ВВС

Среда, 20 июня 2018, 19:43
В АП отказались сообщить, подали ли в суд на ВВС

В администрации президента Украины отказались рассказать, подали ли иск в суд на ВВС за публикации о том, что встречу Петра Порошенко с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги.

Об этом говорится в ответе АП на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

"Как отметил Конституционный суд Украины в Решении № 5-рп от 5 марта 2003 года (дело об обращении народных депутатов Украины в Национальный банк Украины), в случае поступления обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не обязан удовлетворять требования запроса или принимать предложение, которое есть в обращении", - отметили в ответе АП на запрос Лещенко.

На основе этого ответа нардеп предположил, что в администрации президента таки не подали ни одного иска.

"Сегодня получил отписку от глава администрации президента Райнина. С которой можно сделать вывод, что ни одного иска Порошенко не подал. А значит, все-таки нет дыма без огня - и деньги были?", - отметил он.

Ранее британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

В администрации президента Украины Петра Порошенко назвали откровенной ложью публикацию ВВС и угрожали судебным иском.

Украинская правда
Темы: ПорошенкосудСМИ
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