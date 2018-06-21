Полторак запропонував закупити американські засоби ППО Patriot

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Четвер, 21 червня 2018, 02:28

Очікувані в 2018 р від боротьби з контрабандою $ 4 млрд можна було б витратити на закупівлю американських засобів ППО Patriot.

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр вважає за доцільне направити очікувані в цьому році надходження до державного бюджету України від боротьби з контрабандою на посилення системи протівовоздушая оборони (ППО).

В ході обговорення плану боротьби з контрабандою на 2018 рік на засіданні Кабінету міністрів у середу глава військового відомства підкреслив можливість використання очікуваних в бюджеті до кінця року, згідно з озвученими главою МВС Арсеном Аваковим оцінками, $ 4 млрд від боротьби з контрабандою на потреби зміцнення обороноздатності держави.

"Наприклад, цих $ 4 млрд вистачило б нам, щоб купити п'ять дивізіонів систем ППО Patriot і повністю закрити кордон з Росією", - сказав Полторак.

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Теми: ПРО Міноборони Полторак
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