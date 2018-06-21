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Полторак предложил закупить американские средства ПВО Patriot

Четверг, 21 июня 2018, 02:28

Ожидаемые в 2018 г. от борьбы с контрабандой $ 4 млрд можно было бы потратить на закупку американских средств ПВО Patriot.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает Интерфакс-Украина.

Министр считает целесообразным направить ожидаемые в этом году поступления в государственный бюджет Украины от борьбы с контрабандой на усиление системы противовоздушой обороны (ПВО).

В ходе обсуждения плана борьбы с контрабандой на 2018 год на заседании Кабинета министров в среду глава военного ведомства отметил возможность использования ожидаемых в бюджете до конца года, согласно озвученным главой МВД Арсеном Аваковым оценкам, $4 млрд от борьбы с контрабандой на потребности укрепления обороноспособности государства.

"Например, этих $4 млрд хватило бы нам, чтобы купить пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПРОМинобороныПолторак
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