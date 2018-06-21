Денісова підозрює, що Сенцова годують примусово

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що у неї немає достовірної інформації про стан українського політв’язня в Росії режисера Олега Сенцова.

Про це вона написала у Facebook.

"З огляду на заяви Уповноваженого РФ Тетяни Москалькової, є підстави вбачати, що Олега годують примусово", - повідомила Денісова.

Омбудсмен заявила, що "приймання їжі проти власної волі є жорстоким, нелюдським та принизливим поводженням і заборонено міжнародним законодавством", тому вона звернулась до заступника Міністра юстиції Івана Ліщини.

Денісова у своїй заяві закликала Мін’юст подати заяву до Європейського суду з прав людини щодо "порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого Російською Федерацією за політичними мотивами".

Також вона повторно звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням сприяти візиту до Сенцова.

Раніше Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.

Водночас Денісова повідомила, що 21 червня прибула до Московського міського суду, щоб дізнатися чи дозволять їй відвідати Сущенка.

За словами Денісової, їй вдалося поспілкувалася із головою Московського міськсуду Ольгою Єгоровою, яка повідомила, що клопотання можуть розглянути через кілька годин.

Режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Із 14 травня він оголосив протестне голодування, домагаючись звільнення всіх українських політв’язнів із російської неволі.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі не допускає офіційних представників України до нього, як і до засудженого кримчанина Олександра Кольченка.

На сьогодні Сенцов голодує уже 39 день.