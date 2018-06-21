Денисова подозревает, что Сенцова кормят принудительно

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Четверг, 21 июня 2018, 11:19

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что у нее нет достоверной информации о состоянии украинского политзаключенного в России режиссера Олега Сенцова.

Об этом она написала в Facebook.

"Учитывая заявления Уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно", - сообщила Денисова.

Омбудсмен заявила, что "прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещен международным законодательством", поэтому она обратилась к заместителю Министра юстиции Ивана Лищина.

Денисова в своем заявлении призвала Минюст подать заявление в Европейский суд по правам человека относительно "нарушения прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам".

Также она обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой способствовать визиту к Сенцову.

Ранее Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинцев Олега Сенцова из тюрьмы.

В то же время Денисова сообщила, что 21 июня прибыла в Московский городской суд, чтобы узнать позволят ли ей посетить Сущенко.

По словам Денисовой, ей удалось пообщаться с председателем Московского горсуда Ольгой Егоровой, которая сообщила, что ходатайство могут рассмотреть через несколько часов.

Режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

С 14 мая он объявил голодовку протеста, добиваясь освобождения всех украинских политзаключенных с российских тюрем и ОРДЛО.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании не допускает официальных представителей Украины к нему, как и к осужденному крымчанину Александру Кольченко.

На сегодня Сенцов голодает уже 39 день.

Украинская правда

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Темы: Сенцов омбудсмен Росcия Сущенко политзаключенные
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