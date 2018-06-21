Затриманим за побиття прикордонників у кафе оголосили про підозру, третій нібито втік

Двом чоловікам, затриманим за побиття прикордонників у кафе Маріуполя, оголосили про підозру.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру двом чоловікам 1999 року народження у скоєнні хуліганства, а саме – грубого порушення громадського порядку, вчиненого групою осіб з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура готує клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних міри запобіжного заходу.

Невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Разом з тим, як повідомляє громадська активістка Соломія Бобровська, один із нападників на прикордонників виїхав у Крим.

"Один з нападників Бужор А. В. учора перетнув пункт пропуску "Чонгар" і в'їхав до Криму. Це інформація від прикордонників, внутрішня. Ми дізналися, оскільки теж слідкуємо за цим побиттям", - сказала вона.

Бобровська додала, що правоохоронці не зверталися до прикордонників щодо можливого затримання або контролю за особами, які брали участь у побитті правоохоронців у кафе Маріуполя, на КПП.

скриншот з Facebook

Цю ж інформацію "Українській правді" підтвердив і речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Інформацію про осіб, які брали участь у побитті, може знати поліція, яка займається слідством. Станом на сьогоднішній ранок такої інформації (щодо вжиття певних дій щодо учасників побиття прикордонників на пунктах пропуску – ред.) від поліції у Держприкордонслужбі не було", - сказав він.

При цьому Слободян пояснив, що прикордонники не ведуть якогось спеціального обліку осіб, які перетинають державний кордон, якщо не має відповідного доручення правоохоронців чи суду.

"Якщо відносно якогось громадянина є, наприклад, кримінальне провадження або рішення суду, тобто є підстави в обмежені його у виїзді чи закордон чи на тимчасово непідконтрольну нам територія, то тоді правоохоронний орган, який веде слідство, дає нам відповідне доручення, і інформація заноситься до наших баз даних. І тоді, коли така людина перетинає кордон, то прикордонники вживають заходів – це може бути затримання або просто інформування, залежно від того, яке було доручення", - пояснив Слободян.

"Якщо немає відповідного доручення від судового органу або правоохоронців, то підстав для обмеження того чи іншого громадянина у виїзді за кордон у нас немає", - додав він.

Речник ДПС також пояснив, що прикордонники зі свого боку можуть інформувати інші правоохоронні органи, якщо у них виникають підозри, що певні особи можуть здійснювати протиправну діяльність.

"Ми інформуємо, але вживати якихось заходів можемо знову ж таки лише на підставі доручення. Інформація про перетин адмінмежі міститься у наших базах даних, але ці люди не стоять на якомусь окремому обліку для того, щоб здійснювати відносно них якісь дії", - сказав Слободян.

На прохання підтвердити чи спростувати інформацію про те, що громадянин Бужор дійсно виїхав 20 червня до Криму, Слободян відповів, що повідомити таку інформацію не зможе, бо це можна робити тільки з дозволу слідчого, або самої особи.

"В іншому разі – це розголошення персональних даних, і це порушення закону", - підсумував Слободян.

Як повідомлялося раніше, 18 червня у Державній прикордонній службі заявили, що їхні працівники постраждали у сутичці в кав'ярні Маріуполя після того, як попросили дати їм меню українською мовою.

У ДПСУ заявили, що прикордонники поводилися "абсолютно адекватно".

Повідомлялося, що в результаті сутички постраждали двоє прикордонників. Серед них – жінка-офіцер. У чоловіка була зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер отримала струс мозку та численні забої.

19 червня поліція Донецької області повідомила, що за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", санкція якої передбачає до 3 років позбавлення волі.

Адміністрація кафе в Маріуполі, де сталася бійка, в якій постраждали прикордонники, стверджує, що до закладу службовці прийшли у нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.

20 червня стало відомо, що двох підозрюваних у побитті прикордонників у кафе Маріуполя затримали.