Задержанным за избиение пограничников в кафе объявили о подозрении, третий якобы убежал

Двум мужчинам, задержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя, объявили о подозрении.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно – грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины", - говорится в сообщении.

Прокуратура готовит ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемых меры пресечения.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Вместе с тем, как сообщает общественная активистка Соломия Бобровская, один из нападавших на пограничников уехал в Крым.

"Один из нападавших Бужор А.В. вчера пересек пункт пропуска "Чонгар" и въехал в Крым. Это информация от пограничников, внутренняя. Мы узнали, поскольку тоже следим за этим избиением", - сказала она.

Скриншот с facebook

Бобровская добавила, что правоохранители не обращались к пограничникам относительно возможного задержания или контроля за лицами, принимавшими участие в избиении правоохранителей в кафе Мариуполя, на КПП.

Эту же информацию "Украинской правде" подтвердил и представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Информацию о лицах, участвовавших в избиении, может знать полиция, которая занимается следствием. По состоянию на сегодняшнее утро такой информации (о применении определенных действий в отношении участников избиения пограничников на пунктах пропуска – ред.) от полиции в Госпогранслужбе не было, - сказал он.

При этом Слободян пояснил, что пограничники не ведут какого-то специального учета лиц, пересекающих государственную границу, если нет соответствующего поручения от правоохранительных органов или суда.

"Если в отношении некоего гражданина есть, например, уголовное производство или решение суда, то есть основания для ограничения его в выезде или заграницу, или на временно неподконтрольную нам территорию, то тогда правоохранительный орган, который ведет следствие, дает нам соответствующее поручение, и информация заносится в наши базы данных. И тогда, когда такой человек пересекает границу, то пограничники принимают меры – это может быть задержание или просто информирование, в зависимости от того, какое было поручение", - пояснил Слободян.

"Если нет соответствующего поручения от судебного органа или правоохранителей, то оснований для ограничения того или иного гражданина в выезде за границу у нас нет", - добавил он.

Представитель ГПС также пояснил, что пограничники со своей стороны могут информировать другие правоохранительные органы, если у них возникают подозрения, что определенные лица могли осуществлять противоправную деятельность.

"Мы информируем, но принимать какие-то меры можем опять же только на основании поручения. Информация о пересечении админграницы содержится в наших базах данных, но эти люди не стоят на каком-то отдельном учете для того, чтобы осуществлять в отношении них какие-то действия", - сказал Слободян.

По просьбе подтвердить или опровергнуть информацию о том, что гражданин Бужор действительно выехал 20 июня в Крым, Слободян ответил, что сообщить такую ​​информацию не сможет, потому что это можно делать только с разрешения следователя или же самого лица.

"В противном случае – это разглашение персональных данных, и это нарушение закона", - подытожил Слободян.

Как сообщалось ранее, 18 июня в Государственной пограничной службе заявили, что их сотрудники пострадали в столкновении в кафе Мариуполя после того, как попросили дать им меню на украинском языке.

В ГПСУ заявили, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно".

Сообщалось, что в результате столкновения пострадали двое пограничников. Среди них – женщина-офицер. У мужчины была сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

19 июня полиция Донецкой области сообщила, что по данному факту открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Администрация кафе в Мариуполе, где произошла драка, в которой пострадали пограничники, утверждает, что в заведение служащие пришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.

20 июня стало известно, что двух подозреваемых в избиении задержали.