Сенцов передав "великий привіт" ЄСПЛ - адвокат

Український режисер Олег Сенцов відмовляється припинити голодування у відповідь на пропозицію Європейського суду з прав людини.

Про це розповів його адвокат Дмитро Дінзе агентству "Интерфакс", передає "Інтерфакс-Україна".

"На заклик ЄСПЛ Сенцов відповів відмовою і попросив передати суду "великий привіт", нагадавши про його скаргу, якій суд надав пріоритет, але яка залишається без просування вже кілька років", - зазначив Дінзе.

Крім того, Сенцов спростував заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про те, що під час голодування він набрав вагу, передає "Радіо Свобода".

"Очевидно, Москалькову міг дезінформувати уповноважений з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (Росії) Анатолій Сак, який регулярно відвідує Сенцова", – сказав Дінзе після зустрічі з Сенцовим.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" не їсть уже 39-й день: 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. ЄСПЛ пропонував Сенцову припинити голодування.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.