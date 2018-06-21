Сенцов передал "большой привет" ЕСПЧ - адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов отказывается прекратить голодовку в ответ на предложение Европейского суда по правам человека.

Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе агентству "Интерфакс", передает "Интерфакс-Украина".

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил предать суду "большой привет", напомнив о его жалобе, которой суд предоставил приоритет, но которая остается без продвижения уже несколько лет", - отметил Динзе.

Кроме того, Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что во время голодовки он набрал вес, передает "Радио Свобода".

"Очевидно, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе (России) Анатолий Сак, который регулярно посещает Сенцова", - сказал Динзе после встречи с Сенцовым.

Сенцов в колонии "Белый медведь" не ест уже 39-й день: 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.