ЄСПЛ просить РФ надати інформацію про стан здоров'я Сенцова – адвокат

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту.

Про це повідомила адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Наталія Добрева, яка представляє Сенцова в Європейському суді, передає "Інтерфакс-Україна".

"По суті це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова, але й не має права використовувати способи примусового годування", - пояснила Добрева.

Вона зазначила, що ЄСПЛ пропонує Сенцову припинити голодування.

"Суд пропонує заявнику (скарги О.Сенцову – ред.) припинити голодування", - зазначила адвокат.

За її словами, про це йдеться у відповіді Європейського суду на екстрене звернення представника режисера, направленій до ЄСПЛ напередодні.

"ЄСПЛ нагадує, що справі Сенцова ще 8 липня 2014 року надано пріоритет", - додала Добрева.

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що для помилування українського режисера Олега Сенцова передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

У березні 2018 року в Кремлі заявили, що Путін доручив своїй адміністрації опрацювати список на помилування 16 осіб, який йому передала Ксенія Собчак і в якому є Сенцов.

Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів та засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцов голодує 33 день в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, більш відомій як "Білий ведмідь".

Він вимагає відпустити всіх українців, які утримуються в РФ.

7 червня Американський ПЕН-центр написав про Сенцова Путіну і главі ФІФА.

Свої підписи під листом поставили 48 осіб, в тому числі письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайма і інші.

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