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ГПУ закрила  справу проти "Нової пошти"

П'ятниця, 22 червня 2018, 15:56

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Представникам "Нової пошти" заявили у ГПУ, що справу проти підприємства закрили ще 14 червня.

"Ми від самого початку були впевнені, що справа проти "Нова Пошта" буде закрита, - сказав співвласник підприємства В’ячеслав Климов.

Він додав, що від діяльності компанії "залежить робота сотні тисяч українських підприємств та добробут українських громадян".

16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

З офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств вилучили не обліковані готівкові кошти.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів.

Пізніше в "Новій пошті" також повідомили, що правоохоронні органи під час проведення обшуків в офісах компанії вилучили 132 тисячі гривень.

Генеральна прокуратура заявила, що не виявила порушень під час обшуків Нової Пошти.

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Українська правда
Теми: прокуратура
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