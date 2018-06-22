ГПУ закрыла дело против "Новой почты"

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении деятельности ООО "Новая Почта", за отсутствием состава уголовного преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Представителям "Новой почты" заявили в ГПУ, что дело против предприятия закрыли еще 14 июня.

"Мы с самого начала были уверены, что дело против "Новой Почты" будет закрыто", - сказал совладелец предприятия Вячеслав Климов.

Он добавил, что от деятельности их компании "зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан".

16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

С офисных и складских помещениях компании или родственных ей предприятий изъяли неучтенные наличные средства.

"Новая почта" опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.

Позже, в "Новой почте" сообщили, что правоохранительные органы во время проведения обысков в офисах компании изъяли 132 тысячи гривен.

Генеральная прокуратура заявила, что не обнаружила нарушений во время обысков Новой Почты.

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