Юристи Порошенка: У слідчих БВО немає претензій до Prime Asset Partners

Юридична компанія "Авеллум", найнята президентом Петром Порошенком для підготовки до продажу компанії "Рошен", заявляє, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.

Про це йдеться в коментарі "Авеллуму" на інформацю оприлюднену журналістами Слідство.Інфо, який є в розпорядження Української правди.

Зокрема юристи вказують, що передача в "сліпий" траст передбачала "зміну структури власності корпорації Рошен та випуск додаткових акцій іноземними компаніями, заснованими для цих цілей".

"Передача та додатковий випуск акцій Prime Asset Partners, та інші здійснені дії проводилися за запланованим графіком, який було укладено згідно з вимогами українського та іноземного законодавства та погоджено з трастовим управителем", - йдеться у заяві.

"Крім того ще раз зазначаємо, що усі іноземні компанії, створені для передачі корпорації Рошен у довірчу власність ("сліпий" траст), не мали банківських рахунків та не проводили і не збиралися проводити жодних грошових операцій до їхньої передачі в управління Rotschild Trust", - заявляють юристи "Авеллуму".

Згідно з їх позицією, "заснування та використання компанії Prime Asset Partners було необхідною складовою передачі в траст активів Петра Порошенка".

"Після прийняття Rotschild Trust в управління корпорації Рошен ми отримали повноваження для ліквідації Prime Asset Partners, яка буде завершена у найбільш короткі можливі строки, оскільки свою єдину функцію - а саме передачу активів у довірчу власність - компанія виконала", - заявили в "Авеллум".

"Наскільки нам відомо, державні органи Британських Віргінських Островів (зокрема, Financial Investigation Agency) не застосовували жодних заходів щодо Prime Asset Partners та не зверталися до компанії, її директорів чи акціонерів із запитами про надання додаткової інформації", - йдеться у коментарі.

Раніше "Слідство.Інфо" повідомило, що за декілька днів до оприлюднення архіву Panama Papers, кіпрські юристи Петра Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для панамського архіву, внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента Prime Asset Partners.

Вони начебто відправили кілька листів своїм колегам з Британських Віргінських Островів з проханням внести зміни у документи компанії. Врешті, зміни не були внесені.

У "Слідство. Інфо" заявили, що дії юристів були націлені на звільнення президента від персональної відповідальності за офшорну компанію.

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.

У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.

Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Корпорація "Рошен" – один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).