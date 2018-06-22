Юристы Порошенко: У следователей БВО нет претензий к Prime Asset Partners

Юридическая компания "Авеллум", нанятая президентом Петром Порошенко для подготовки к продаже компании "Рошен", заявляет, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер в отношении компании Порошенко Prime Asset Partners.

Об этом говорится в комментарии "Авеллуму" на информацию, опубликованную журналистами Слідство.Інфо, который есть в распоряжении Украинской правды.

В частности юристы указывают, что передача в "слепой" траст предусматривала "изменение структуры собственности корпорации Рошен и выпуск дополнительных акций иностранными компаниями, основанными для этих целей".

"Передача и дополнительный выпуск акций Prime Asset Partners и другие осуществленные действия проводились по запланированному графику, который был заключен в соответствии с требованиями украинского и иностранного законодательства и согласовано с трастовым управляющим", - говорится в заявлении.

"Кроме того, еще раз отмечаем, что все иностранные компании, созданные для передачи корпорации Рошен в доверительную собственность ("слепой" траст), не имели банковских счетов и не проводили и не собирались проводить никаких денежных операций к их передаче в управление Rotschild Trust", - заявляют юристы "Авеллума".

Согласно их позиции, "основания и использование компании Prime Asset Partners было необходимой составляющей передачи в траст активов Петра Порошенко".

"После принятия Rotschild Trust в управление корпорации Рошен мы получили полномочия для ликвидации Prime Asset Partners, которая будет завершена в наиболее короткие возможные сроки, поскольку свою единственную функцию - а именно передачу активов в доверительную собственность - компания выполнила", - заявили в "Авеллуме" .

"Насколько нам известно, государственные органы Британских Виргинских островов (в частности, Financial Investigation Agency) не применяли никаких мер по Prime Asset Partners и не обращались к компании, ее директорам или акционерам с запросами о предоставлении дополнительной информации", - говорится в комментарии.

Ранее "Слідство.Інфо" сообщило, что за несколько дней до обнародования архива Panama Papers, кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента Prime Asset Partners .

Они вроде бы отправили несколько писем своим коллегам с Британских Виргинских островов с просьбой внести изменения в документы компании. Наконец, изменения не были внесены.

В "Слідство. Інфо" заявили, что действия юристов были нацелены на освобождение президента от ответственности за оффшорную компанию.

Как сообщалось, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил, что передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в оффшорных юрисдикциях компаниях представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В опубликованной информации указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен".

После этого юридический и финансовый советники Порошенко сообщали, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо как раз для передачи его активов в "слепой траст" – и это было требование Rothschild Trust. Президент уверяет, что эти его действия были прозрачны и не для минимизации налоговой нагрузки.

Корпорация "Рошен" – один из крупнейших в Украине производителей кондизделий, включает Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки и масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" в Винницкой обл., две производственные площадки в Липецкой области РФ, Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).