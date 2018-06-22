Сенцов відмовився просити Путіна про помилування – адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який голодує вже 40 днів, не буде писати президенту РФ Володимиру Путіна прохання про помилування.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Олег проти помилування. Він не буде нічого писати президенту", - сказав Дінзе.

За словами адвоката, Сенцов переважно лежить, "оскільки йому важко рухатися".

"Все без змін. Він каже, що переважно лежить, оскільки у нього почалися проблеми з нирками і серцем. У нього була криза на 26-й день голодування. Потім його вивозили до лікарні, де стабілізували стан. Зараз йому вкачують по 3 -4 літри різних поживних рідин через катетер, бо у нього усі вени вже поколоті попередніми процедурами", - зазначив адвокат.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. ЄСПЛ пропонував Сенцову припинити голодування.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.