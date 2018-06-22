Сенцов отказался просить Путина о помиловании - адвокат

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже 40 дней, не будет писать президенту РФ Владимиру Путину прошение о помиловании.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "Интерфакс-Украина".

"Олег против помилования. Он не будет ничего писать президенту", - сказал Динзе.

По словам адвоката, Сенцов преимущественно лежит, "поскольку ему трудно двигаться".

"Все без изменений. Он говорит, что в основном лежит, так как у него начались проблемы с почками и сердцем. У него был кризис на 26-й день голодовки. Затем его вывозили в больницу, где стабилизировали состояние. Сейчас ему вливают по 3-4 литра различных питательных жидкостей через катетер, потому что у него все вены уже исколотые предварительным процедурами", - отметил адвокат.

Сенцов в колонии "Белый медведь" 14 мая объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.