Затриманим за побиття прикордонників у кафе обрали запобіжні заходи

Двом чоловікам, затриманим за побиття прикордонників у кафе Маріуполя, обрали запобіжні заходи.

Про це повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

"Одному з підозрюваних у скоєнні вказаного злочину обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 17620 грн; іншому - цілодобовий домашній арешт", - зазначив Лисенко.

За його словами, прокуратура не погодилася із рішенням суду щодо останнього з підозрюваних та готує апеляційну скаргу.

Двох чоловіків підозрюють у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, що вчинене групою осіб) КК України.

Як повідомлялося раніше, 18 червня у Державній прикордонній службі заявили, що їхні працівники постраждали у сутичці в кав'ярні Маріуполя після того, як попросили дати їм меню українською мовою.

У ДПСУ заявили, що прикордонники поводилися "абсолютно адекватно".

Повідомлялося, що в результаті сутички постраждали двоє прикордонників. Серед них – жінка-офіцер. У чоловіка була зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер отримала струс мозку та численні забої.

19 червня поліція Донецької області повідомила, що за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", санкція якої передбачає до 3 років позбавлення волі.

Адміністрація кафе в Маріуполі, де сталася бійка, в якій постраждали прикордонники, стверджує, що до закладу службовці прийшли у нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.

20 червня стало відомо, що двох підозрюваних у побитті прикордонників у кафе Маріуполя затримали.