Задержанным за избиение пограничников в кафе выбрали меры пресечения

Двум мужчинам, задержанным за избиение пограничников в кафе Мариуполя, выбрали меры пресечения.

Об этом сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"Одному из подозреваемых в совершении указанного преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 17 620 грн; другому - круглосуточный домашний арест", - отметил Лысенко.

По его словам, прокуратура не согласилась с решением суда по последнему из подозреваемых и готовит апелляционную жалобу.

Двух мужчин подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, что совершенное группой лиц) УК Украины.

Как сообщалось ранее, 18 июня в Государственной пограничной службе заявили, что их сотрудники пострадали в столкновении в кафе Мариуполя после того, как попросили дать им меню на украинском языке.

В ГПСУ заявили, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно".

Сообщалось, что в результате столкновения пострадали двое пограничников. Среди них – женщина-офицер. У мужчины была сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

19 июня полиция Донецкой области сообщила, что по данному факту открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Администрация кафе в Мариуполе, где произошла драка, в которой пострадали пограничники, утверждает, что в заведение служащие пришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.

20 июня стало известно, что двух подозреваемых в избиении задержали.