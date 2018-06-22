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Сенцов написав листа російським кінематографістам

П'ятниця, 22 червня 2018, 23:20

Український режисер Олег Сенцов написав листа російським кінематографістам, в якому подякував їм за підтримку.

Лист оприлюднив російський кінопродюсер Євген Гінділіс у Facebook.

"Друзі-кіношники! Дякую вам всім за те що ви робите.

За те що не мовчите. Не боятися - це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише недавно, але я всім і кожному вдячний з вас за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте відкрито підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен та прізвищ не тому що їх не знаю чи не ціную, а боюся просто когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам всім. Зрушення у свідомості радянських людей, що призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи почалися саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду в 80-х роках минулого століття. Можливо що і вам належить та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам в цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми!", - написав Сенцов.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.

У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. ЄСПЛ пропонував Сенцову припинити голодування.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували  на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.  

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього. 

Українська правда
Теми: СенцовкіноРосія
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