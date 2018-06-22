Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо российским кинематографистам, в котором поблагодарил их за поддержку.

Письмо обнародовал российский кинопродюсер Евгений Гиндилис в Facebook.

"Друзья, вот письмо, которое Олег Сенцов написал сегодня в колонии и попросил передать всем, кто его поддерживал и поддерживает в эти дни - ниже его расшифровка и скан:

Тем, кто надел футболки и не только!

Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете.

За то что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!", - написал Сенцов.

Сенцов в колонии "Белый медведь" 14 мая объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.