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Кличко розповів, що буде з боргами киян перед "Нафтогазом"

Субота, 23 червня 2018, 09:47
Кличко розповів, що буде з боргами киян перед Нафтогазом

Київ веде переговори з НАК "Нафтогаз" щодо реструктуризації боргів мешканців столиці перед компанією.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер міста Віталій Кличко, повідомляє офіційний портал КМДА. 

За словами Кличка, "місто готове вирішувати проблему із боргами киян, на яких наполягає НАК "Нафтогаз".

"Але – за умови їх реструктуризації. Сума боргів налічує не один мільярд гривень, і виплатити її одразу нині неможливо", - зазначив мер Києва. 

"Ми зараз ведемо перемовини з НАК "Нафтогаз" щодо реструктуризації цих боргів терміном від 3 до 6 років. У кращому випадку – до 10 років. Якщо ж "Нафтогаз" відмовиться, то разом із киянами підемо до керівництва НАК "Нафтогаз" і всі разом будемо ставити запитання", - заявив Кличко. 

Він наголосив також, що Київ не планує сплачувати НАК "Нафтогаз" штрафи приватної компанії "Київенерго", сума яких разом з пенею становить близько 1,2 млрд гривень. 

Кличко нагадав, що Київ звернувс до суду, аби змусити НАК "Нафтогаз" укласти угоду на газопостачання КП "Київтеплоенерго" і не допустити відключення теплоелектростанцій, які виробляють електроенергію для Києва. 

"Понад 3 тисяч будинків лишаються без гарячої води. ... Сподіваємося, суд швидко ухвалить рішення і ми зможемо відновити постачання гарячої води", – зазначив мер. 

Нагадаємо,  НАК "Нафтогаз" відмовився  підписувати договори на поставку газу з КП "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 млрд гривень.

"Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до "Нафтогазу" про визнання укладеними договорів про постачання газу.

У Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

Також у КМДА заявили, що з 1 серпня Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

"Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Договір Києва з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу Києва завершився у 2017 році. "Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна. Структури Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

Читайте також: "Чому у киян немає гарячої води"

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївНафтогазборг
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