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Кличко рассказал, что будет с долгами киевлян перед "Нафтогазом"

Суббота, 23 июня 2018, 09:47
Кличко рассказал, что будет с долгами киевлян перед Нафтогазом

Киев ведет переговоры с НАК "Нафтогаз" о реструктуризации долгов жителей столицы перед компанией.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает официальный портал КГГА.

По словам Кличко, "город готов решать проблему с долгами киевлян, на которых настаивает НАК "Нафтогаз".

"Но - при условии их реструктуризации. Сумма долгов насчитывает не один миллиард гривен, и выплатить их сразу сейчас невозможно", - отметил мэр Киева.

"Мы сейчас ведем переговоры с "Нафтогазом" по реструктуризации этих долгов в срок от 3 до 6 лет. В лучшем случае - до 10 лет. Если же "Нафтогаз" откажется, мы вместе с киевлянами пойдем к руководству НАК "Нафтогаз" и все вместе будем ставить вопрос", - заявил Кличко.

Он отметил также, что Киев не планирует платить НАК "Нафтогаз" штрафы частной компании "Киевэнерго", сумма которых вместе с пеней составляет около 1,2 млрд гривен.

Кличко напомнил, что Киев обратился в суд, чтобы заставить НАК "Нафтогаз" заключить договор на газоснабжение КП "Киевтеплоэнерго" и не допустить отключения теплоэлектростанций, производящих электроэнергию для Киева.

"Более 3 тысяч домов остаются без горячей воды. ... Надеемся, суд быстро примет решение и мы сможем возобновить поставки горячей воды", - отметил мэр.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА также заявили, что с 1 августа Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго". 

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к НАК "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договора о поставках газа.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества. 

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании, сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".

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Темы: КиевНефтегаздолг
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