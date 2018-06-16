Кличко пояснив, чому "Київтеплоенерго" подало до суду на "Нафтогаз"

Столична влада звернулася до суду, щоб змусити НАК "Нафтогаз" укласти угоду на газопостачання "Київтеплоенерго" і не допустити відключення теплоелектростанцій, які виробляють електроенергію для Києва.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Ми змушені звернутися до суду, щоб не допустити зупинки газопостачання ТЕЦ, що виробляють не лише теплову, а й електричну енергію. Сподіваюся, найближчим часом позов буде розглянутий і ми вирішимо проблему з відсутністю гарячої води в столиці", - підкреслив Кличко.

"Я роблю все, аби захистити інтереси киян. А платити чужі борги? Вибачте, 1 мільярд 200 мільйонів - це 10 нових дитячих садків! Кияни не повинні сплачувати за наслідки господарської діяльності приватних компаній", - додав він.

У КМДА наголосили, що близько 3 тисяч житлових будинків Києва залишаються без гарячої води через відмову НАК "Нафтогаз" укласти договір із КП "Київтеплоенерго" на постачання природного газу.

Як повідомлялось, КП "Київтеплоенерго" звернулося до Господарського суду Києва із позовом до НАК "Нафтогаз України" про визнання укладеними договорів про постачання газу.

Раніше "Нафтогаз" відмовився підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам і пригрозили радикальними діями.

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв запропонував меру Києва Віталію Кличку взяти участь у теледебатах, щоб довести свою правоту у питанні передачі Києву боргів "Київенерго" за газ.

Договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці закінчився у 2017 році.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".

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