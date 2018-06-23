Детективи НАБУ повідомили про підозру двом учасникам схеми з розкрадання коштів Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами, одного з них затримано.

Як повідомили у НАБУ 23 червня, затриманий - восьмий учасник схеми з розкрадання коштів "Держінвестпроекту" - є двоюрідним братом екс-голови Держагентства Владислава Каськіва.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Окрім того 21 червня про підозру за аналогічними статтями було повідомлено рідному брату Каськіва.

"Оскільки ця особа наразі перебуває поза межами України, про підозру повідомлено у спосіб, передбачений ч.1 ст. 278 КПК", - зазначили у НАБУ.

У НАБУ нагадали, що у 2012 році з держбюджету понад 500 млн грн виділили для реалізації низки нацпроектів, зокрема "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Через заволодіння впродовж 2012-2014 років 259,2 млн грн із виділених 500 млн грн зазначені проекти так і не були реалізовані, заявили у НАБУ.

За версією слідства, призначені для реалізації національних проектів кошти ДП "Державна інвестиційна компанія", що входило до сфери контролю "Держінвестпроекту", під виглядом укладення договорів позики перевело на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія". Після цього бюджетні кошти перенаправили на рахунки афілійованих із ними підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр. У подальшому учасники корупційної схеми розподілили кошти між собою.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюють 9 осіб; крім двох осіб, яким повідомлено про підозру, йдеться про екс-заступника голови "Держінвестпроекту", який також був радником директора ДП "Державна інвестиційна компанія"; екс-працівника "Держінвестпроекту"; екс-директора та працівника ДП "Державна інвестиційна компанія" та 3 директорів приватних підприємств з ознаками фіктивності.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Держінвестпроект у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів. У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч. Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв. Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.

У грудні 2017 р. детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту. У березні 2018-го детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".