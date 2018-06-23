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Братья Каськива стали фигурантами дела хищения средств "Госинвестпроекта"

Суббота, 23 июня 2018, 11:41
Братья Каськива стали фигурантами дела хищения средств Госинвестпроекта

Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум участникам схемы по хищению средств Госагентства по инвестициям и управлению нацпроектами, один из них задержан.

Как сообщили в НАБУ 23 июня, задержанный - восьмой участник схемы по хищению средств "Госинвестпроекта" - является двоюродным братом экс-главы Госагентства Владислава Каськива.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того 21 июня о подозрении по аналогичным статьям было сообщено родному брату Каськива.

"Поскольку этот человек в настоящее время находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным ч.1 ст. 278 УПК", - отметили в НАБУ.

В НАБУ напомнили, что в 2012 г. из госбюджета более 500 млн грн выделили для реализации ряда нацпроектов, в частности - проекта "Качественная вода", предусматривающего установку в крупных городах Украины автоматов по розливу питьевой воды и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны были возвести инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. В связи с завладением в 2012-2014 гг. 259,2 млн грн из выделенных 500 млн грн указанные проекты так и не были реализованы, заявили в НАБУ.

По версии следствия, предназначенные для реализации нацпроектов средства ГП "Госинвесткомпания", которое входило в сферу контроля "Госинвестпроекта", под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания". После этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Кипра. В дальнейшем участники коррупционной схемы распределили средства между собой.

В совершении уголовного преступления подозревают 9 человек; кроме двух человек, которым сообщено о подозрении, речь идет об экс-замглавы "Госинвестпроекта", который также был советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания"; экс-сотрудника "Госинвестпроекта", экс-директора и работника ГП "Государственная инвестиционная компания" и 3 директоров частных предприятий с признаками фиктивности.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Госинвестпроект в 2012-2014 гг. возглавлял Владислав Каськив. В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписала контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи и он является лыжным инструктором.

Каськив покинул территорию Украины, однако в ноябре 2017-го он был экстрадирован из Панамы, а Печерский райсуд по ходатайству ГПУ избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Каськива освободили в зале суда, в течение 5 дней он должен был заплатить залог в 160 тыс. грн. Указанную сумму внес юрист Виктор Ермолаев. Также сообщалось, что Каськив возместил государству еще до решения суда почти 7,5 млн гривен ущерба. Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

ГПУ обжаловала решение Печерского райсуда по Каськиву. 

В декабре 2017-го детективы НАБУ задержали четырех человек по делу о хищении средств Госинвестпроекта. В марте 2018-го детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Госинвестпроекта, им оказался директор ООО "Боржава резорт".

Темы: НАБУкоррупция
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