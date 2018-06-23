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Сарган: Департамент Горбатюка трансформируют, а не ликвидируют

Суббота, 23 июня 2018, 12:25
Сарган: Департамент Горбатюка трансформируют, а не ликвидируют

Департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Сергеем Горбатюком, который расследует дела Майдана, будет трансформирован в следственное управление, а не ликвидирован.

Об этом на своей странице в Facebook 23 июня заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. 

"Департамент спецрасследований трансформируется в следственное управление, а прокуроры переходят в департамент процессуального руководства. Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следственных происходит для приведения структуры ГПУ в соответствие с действующим законодательством", - заявила Сарган.

Она добавила, что в результате реформирования ни следователи, ни процессуальные руководители по "делам Майдана" не будут уволены или изменены, поэтому "Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять".

Сарган уточнила, что подобной трансформации "ожидает департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (известный как департамент Кононенко - Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие, и процессуальное руководство".

22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ собираются ликвидировать Департамент спецрасследований. 

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "следствие и процессуальное руководство согласно изменениям в закон о прокуратуре должны быть разделены".

"Все подразделения ГПУ разделяются. Без привязки к фамилии руководителей", - отметил генпрокурор.

Также Луценко отметил, что с апреля 2018 г. вступило в силу лишение права следствия ГПУ.

"Все дела должно вести еще не созданное ГБР. Временно мы вынуждены передавать эти ГБРовские дела в МВД или СБУ. Во всех этих делах кто-то должен осуществлять процессуальное руководство. Для этого из разрозненных прокурорских подразделений всех департаментов создается Департамент процессуального руководства. Следствие старых дел в ГПУ будут доводить до конца подразделения ГСУ, в т.ч. управления спецрасследований. Так же, как отдельно существуют и работают НАБУ и САП, так же будет отдельно существовать следствие будущего ГБР по новым делам и ГСУ (в т.ч. управление спецрасследований) по старым делам в сотрудничестве с Департаментом процруководства", - заявил Луценко.

Он добавил, что ни один следователь и ни один прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".

 

Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Ранее сообщалось об обостении конфликта между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГенпрокуратураМайдан
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