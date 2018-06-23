Кличко уверяет: на Почтовой будет не "пространство", а именно музей

Решение Киевсовета, принятое на заседании 21 июня, предусматривает создание именно музея на месте раскопок на Почтовой площади.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает официальный портал КГГА.

"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов", - заявил Кличко .

Он также прокомментировал заявления, что власти якобы не хочет создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить ... Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Раздаются обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил: музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм, как дальше действовать пошагово ", - заявил Кличко.

Напомним, Киевсовет поддержал документ, зарегистрированнный 18 июня и разработанный совместно с главой фракции "Самопомич" Сергеем Гусовским. Документ поддержали 68 депутатов. Он предусматривает привлечение международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте.

Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе также говорится о создании при КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии", который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, документ предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.

Во время раскопок на Почтовой площади в феврале в 2015 году была выявлена часть улицы средневекового Киева. После этого министр культуры заявил, что застройщик Почтовой площади должен изменить проект.

12 марта 2015 г. на раскопках произошел обвал грунта, и археологи приостановили работы. В апреле древнюю улицу засыпали землей, чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца.

Позже мэр Киева Виталий Кличко заверил, что археологическая находка на Подоле будет сохранена, однако ничего для этого сделано не было.

7 июня Киевсовет не смог разорвать договор с застройщиком Почтовой площади.

Утром 21 июня у здания Киевсовета произошли столкновения между охраной и активистами, которые требовали создания Музея на Почтовой площади.

Подробнее о развитии событий на Почтовой читайте в статье "Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?"