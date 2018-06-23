СБУ свариться з департаментом Горбатюка через події в Хмельницькому 2014 року

Департамент спецрозслідувань ГПУ повідомив про підозру співробітнику відділу ЦСО "А" УСБУ у Хмельницькій області у зв'язку з застосуванням зброї до учасників акцій протесту 19 лютого 2014 року біля будівлі обласного управління СБУ.

Як повідомила 22 червня прес-служба Генпрокуратури, співробітнику "Альфи" було повідомлено про підозру 21 червня цього року.

"Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом застосуванням 19.02.2014 вогнепальної зброї біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області, під час проведення там мирних громадських акцій протесту, внаслідок чого загинуло дві особи, а ще ряд осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Там також додали, що "за результатами наполегливої роботи слідчих та прокурорів Департаменту спецрозслідувань у провадженні встановлено обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримано докази достатні для підозри конкретної особи у їх вчиненні".

Співробітнику відділу ЦСО "А" УСБУ у Хмельницькій області повідомлено про підозру у вчиненні перевищення влади, що супроводжувалося насильством, болісними діями та застосуванням зброї, заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження за метою залякування потерпілого та інших осіб, заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження та вбивства через необережність, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 КК України.

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває, збираються докази на перевірку причетності до злочину інших осіб", - додали в ГПУ.

Водночас у суботу речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила "Українській правді", що Служба безпеки вважає підозру співробітнику відділу ЦСО "А" УСБУ у Хмельницькій області сфабрикованою.

"Ми не виключаємо, що керівник слідства у такий спосіб намагається приховати свою неефективність та уникнути звільнення", - заявила вона.

За словами Гітлянської, голова СБУ Василь Грицак обговорив цю ситуацію з генеральним прокурором Юрієм Луценком, який пообіцяв максимально об’єктивно в ній розібратися.

Речниця СБУ також стверджує, що Служба безпеки надавала і надає прокуратурі повне сприяння у розслідуванні за фактом застосування 19 лютого 2014 року вогнепальної зброї біля центрального входу будівлі Управління СБУ у Хмельницькій області при проведенні там мирних громадських акцій протесту.

"Незважаючи на те, що у розпорядженні Управління СБ України у Хмельницькій області немає зброї калібру, яким було вбито мирних протестувальників, Управління передало на експертизу до ГПУ всю зброю, яка була у підрозділі на озброєнні в той час", - зазначила вона.

Разом з тим, як свідчить ухвала Апеляційного суду Києва від 22 листопада 2017 року, СБУ подавала апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва від 22 серпня 2017 року, яким задоволено клопотання прокурора Департаменту спецрозслідувань ГПУ та надано дозвіл на вилучення зброї у приміщенні Управління СБУ в Хмельницькій області. Апеляцію було відхилено.

У травні 2017 року керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявляв, що департамент забрав провадження про вбивства 19 лютого в Хмельницькому у військової прокуратури і "фактично почав розслідування з нуля".

"Впродовж 2.5 років військова прокуратура це розслідувала, оскільки підозрювалися працівники СБУ, врешті-решт дійшли висновку, що "майданівці" самі себе перестріляли", - зазначив Горбатюк.

19 лютого 2014 року під час спроби мітингувальників потрапити до приміщення управління СБУ у Хмельницькій області було вбито двох людей.

22 червня нардеп Мустафа Найєм заявив, що у ГПУ планують фактично ліквідувати Департамент спецрозслідувань.

23 червня речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Департамент спецрозслідувань ГПУ буде трансформовано у слідче управління.

Луценко заявив, що жоден слідчий і жодний прокурор у справах Майдану "не змінюється і не звільняється".

Департамент спецрозслідувань ГПУ Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.