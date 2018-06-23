СБУ ссорится с департаментом Горбатюка из-за событий в Хмельницком 2014 года

Департамент спецрасследований ГПУ сообщил о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в связи с применением оружия к участникам акций протеста 19 февраля 2014 года у здания областного управления СБУ.

Как сообщила 22 июня пресс-служба Генпрокуратуры, сотруднику "Альфы" было сообщено о подозрении 21 июня этого года.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по факту применением 19.02.2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что "по результатам упорной работы следователей и прокуроров Департамента спецрасследований в производстве установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении".

Сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области сообщено о подозрении в совершении превышения власти, сопровождавшегося насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинении неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается, собираются доказательства для проверки причастности к преступлению других лиц", - добавили в ГПУ.

В то же время в субботу пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила "Украинской правде", что Служба безопасности считает подозрение сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области сфабрикованным.

"Мы не исключаем, что руководитель следствия таким образом пытается скрыть свою неэффективность и избежать увольнения", - заявила она.

По словам Гитлянской, председатель СБУ Василий Грицак обсудил эту ситуацию с генеральным прокурором Юрием Луценко, который пообещал максимально объективно в ней разобраться.

Пресс-секретарь СБУ также утверждает, что Служба безопасности оказывала и оказывает прокуратуре полное содействие в расследовании по факту применения 19 февраля 2014 года огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области при проведении там мирных общественных акций протеста.

"Несмотря на то, что в распоряжении Управления СБ Украины в Хмельницкой области нет оружия калибра, которым были убиты мирные протестующие, Управление передало на экспертизу в ГПУ все оружие, которое было в подразделении на вооружении в то время", - отметила она.

Вместе с тем, как свидетельствует постановление Апелляционного суда Киева от 22 ноября 2017 года, СБУ подавала апелляцию на решение Печерского райсуда Киева от 22 августа 2017 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора Департамента спецрасследований ГПУ и предоставлено разрешение на изъятие оружия в помещении Управления СБУ в Хмельницкой области. Апелляция была отклонена.

В мае 2017 года руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявлял, что департамент забрал производство об убийствах 19 февраля в Хмельницком у военной прокуратуры и "фактически начал расследование с нуля".

"На протяжении 2.5 лет военная прокуратура это расследовала, поскольку подозревались сотрудники СБУ, в конце концов пришли к выводу, что "майдановцы" сами себя перестреляли", - отметил Горбатюк.

19 февраля 2014 года при попытке митингующих попасть в помещение управления СБУ в Хмельницкой области были убиты два человека.

22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ собираются фактически ликвидировать Департамент спецрасследований.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 23 июня заявила, что департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Сергеем Горбатюком, который расследует дела Майдана, будет трансформирован в следственное управление, а не ликвидирован.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ни один следователь и ни один прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".

Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Ранее сообщалось об обостении конфликта между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.