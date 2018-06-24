Сенцов допомагає ставити свою п'єсу в Україні - продюсер

Режисер Олег Сенцов, який голодує у російській в'язниці, бере активну участь у постановці своєї п'єси "Номери" в Україні.

Про це "Громадському радіо" повідомила продюсер п'єси Ганна Палінчук.

За її словами, листуватися з Сенцовим команда розпочала ще до його голодування.

"Зараз спілкування не припинилося, а, навпаки, пожвавилося. З Олегом ми намагаємося підтримувати зв’язок за допомогою переписки. В деяких листах він пише рекомендації щодо гри акторів, декорацій і костюмів", - сказала Палінчук.

П’єса "Номери" розповідає про номери від 1 до 10, які одночасно живуть на сцені. Живуть вони за вигаданими правилами нуля, який над ними усіма існує. У якийсь момент номери задумуються, навіщо ж вони мають жити за цими правилами, і це все відбувається в утопічному світі", - розповіла продюсер.

Прем’єра п’єси запланована на кінець осені цього року. В Україні кілька разів влаштовували читання уривків п’єси "Номери", але повноцінної постановки ще не було.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. ЄСПЛ пропонував Сенцову припинити голодування.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.