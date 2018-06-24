Сенцов помогает ставить свою пьесу в Украине - продюсер

Режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской тюрьме, активно участвует в постановке своей пьесы "Номера" в Украине.

Об этом "Громадському радіо" сообщила продюсер пьесы Анна Палинчук.

По ее словам, переписываться с Сенцовым команда начала еще до голодовки

"Сейчас общение не прекратилось, а, наоборот, оживилось. С Олегом мы стараемся поддерживать связь с помощью переписки. В некоторых письмах он пишет рекомендации по игре, декорациях и костюмах", - сказала Палинчук.

Пьеса "Номера" рассказывает о номерах от 1 до 10, которые одновременно живут на сцене. Живут они по придуманным правилам ноля, который над ними всеми существует. В какой-то момент номера задумываются, зачем они должны жить по этим правилам, и это все происходит в утопическом мире", - рассказала продюсер.

Премьера пьесы запланирована на конец осени этого года. В Украине несколько раз устраивали чтения отрывков пьесы "Номера", но полноценной постановки еще не было.

Сенцов в колонии "Белый медведь" 14 мая объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.