Поліція відкрила кримінальне провадження через "толоку" "Нацдружин" у таборі ромів

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство" через те, що представники Нацдружин потрощили намети у таборі ромів у парку "Голосіївський" у Києві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Після того, як люди, які мешкали у тимчасовому поселенні, сьогодні (7 червня – УП) залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи усе на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. Внаслідок таких дій ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За фактом цих дій поліцією Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

У столичній поліції зазначають, що в рамках кримінального провадження будуть встановлені і притягнуті до відповідальності всі активні учасники цієї події.

"Поліція жорстко реагуватиме на порушення закону незалежно від того, членами яких організацій є порушники. Ніхто немає права здійснювати незаконні дії, ставити псевдо ультиматуми чи заради піару проводити показові погроми щодо інших громадян. Зокрема, і щодо представників етнічних меншин", - наголошують правоохоронці.

У коментарі Українські правді речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик зазначила, що представники Нацдружин приїхали до табору ромів, коли останні вже його покинули. На місці були лише слідчі Нацполіції та працівники парку та лісового господарства.

За її словами, представники Нацдружин "були там (у таборі ромів - УП) стільки ж часу, скільки на відзнятому їхньому відео".

Раніше представники "Нацдружин" заявляли, що приїхали до Голосіївського парку, щоб очистити його від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.

Керівник "Національного корпусу Київ" Сергій Філімонов повідомив Українській правді, що роми 7 червня після розмови з представниками "Національних дружин" залишили парк.

Як видно з відео, яке наразі вже недоступне для перегляду, нацдружинники прийшли у табір у балаклавах, з молотами та сокирами.

Вони трощили намети у таборі ромів, говорячи, що "очищають ліс".

Раніше користувачі соцмережі повідомили, що роми захоплюють Національний природничий парк "Голосіївський".

Вранці 7 червня у поліції Києва розповіли, що до них подзвонили роми і заявили, що їм загрожує небезпека.

На місце події прибули співробітники Святошинського управління поліції, які виявили там стихійне поселення, у якому проживали близько 50 осіб.

"Представники поселення попросили забезпечити правопорядок, поки вони зберуть свої речі і поїдуть додому. Тож, коли на місце приїхали близько 50 активістів, поліція не допустила будь-яких порушень і конфліктів", - йдеться в повідомленні.

"На цей час жителі покинули тимчасове поселення, натомість лісівники разом із працівниками національного природного парку розбирають тимчасові споруди і наводять там порядок", - підсумували у поліції.

Раніше повідомлялося, що 22 травня невідомі особи зі зброєю напали на ромський табір у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя. У таборі на момент нападу було 7 дорослих і 33 дитини.

За 1,5 км від місця події правоохоронці зупинили групу осіб, які підпадали під опис нападників, їх доставили до відділку і відібрали пояснення.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Омбудсмен Людмила Денісова також відкрила провадження за фактом нападу на ромський табір на Тернопільщині.

22 квітня повідомлялось, що націоналісти прогнали ромів з Лисої гори у Києві і спалили їхні намети.

25 квітня за фактом розгрому табору ромів поліція розпочала два кримінальні провадження. Це сталося після публікації відеозапису цих подій, на якому видно, як група молодиків, дехто з яких у балаклавах, біжать за ромами, кидають в їхню сторону каміння і розпилюють сльозогінний газ.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до української влади з вимогою розслідувати ситуацію.

Раніше голова київського управління Національної поліції Андрій Крищенко заявляв, що поліції неодноразово доводилося складати протоколи про порушення правопорядку на ромів, що стояли табором на Лисій горі в Києві.

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