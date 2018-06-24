Во Львове напали на лагерь ромов: 1 погиб, 4 ранены

В субботу поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.

"Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", - говорится в сообщении.

Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вместе с тем, как сообщает Zaxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой.

По данным издания, в результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ровно Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

22 апреля сообщалось, что националисты прогнали ромов с Лысой горы в Киеве и сожгли их палатки.

25 апреля по факту разгрома лагеря ромов полиция начала два уголовных производства.

Это произошло после публикации видеозаписи этих событий, на которой видно, как группа молодых людей, некоторые из которых в балаклавах, бегут за ромами, бросают в их сторону камни и распыляют слезоточивый газ.

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов вблизи Львова, полиция расследует этот пожар как хулиганство.

22 мая неизвестные с оружием напали на ромский таборв поселке Большая Березовица под Тернополем. В таборе на момент нападения было 7 взрослых и 33 ребенка.

В 1,5 км от места происшествия правоохранители остановили группу лиц, которые подпадали под описание нападавших, их доставили в участок и отобрали объяснения.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Омбудсмен Людмила Денисова также открыла производство по факту нападения на ромский табор на Тернопольщине.

7 июня представители Нацдружин погромили палатки в лагере ромов в парке "Голосеевский" в Киеве, полиция производство по статье "хулиганство".

Представители Нацдружин заявляют, что приехали в лагерь ромов, когда последние уже его покинули.

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