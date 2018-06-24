У звільненому Південному на Донеччині знищені цілі вулиці

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Неділя, 24 червня 2018, 14:10

У населеному пункті Південне на Донеччині, яке у травні перейшло під контроль українських військових, бойовиками цілеспрямовано знищені цілі вулиці.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Населений пункт Південне був занятий українськими військовими без боїв і мав отримати шанс на повне відновлення цивілізованого життя. Проте російські окупанти почали його цілеспрямовану руйнацію і створення умов для повного виїзду його мешканців. Їх будинки щоденно піддавались обстрілам та підпалам освітлювальними мінами і снарядами та трасуючими кулями", - заявили в "Півночі".

У результаті у Південному знищені цілі вулиці.

"Відсутність гарантій від ОРДО на безпечну роботу пожежних розрахунків та рятувальників унеможливлює збереження інфраструктури та цивільних будинків. Більше того, будь-який транспорт, що рухається у бік селища, чи у зворотному напрямку піддається обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Українські військові переконані, що окупанти навмисно руйнують цивільну інфраструктуру та обстрілюють мирні житлові квартали, щоб деморалізувати цивільне населення та підірвати довіру до військового керівництва, при цьому постійно транслюючи штучний меседж - "Якби тут не було українських військових – по вам би не стріляли".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донецька область
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