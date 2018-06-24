В освобожденном Южном на Донбассе уничтожены целые улицы

В населенном пункте Южное Донецкой области, который в мае перешел под контроль украинских военных, боевиками целенаправленно уничтожены целые улицы.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Населенный пункт Южное был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами, и трассирующими пулями", - заявили в "Севере".

В результате в Южном уничтожены целые улицы.

"Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранение инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой транспорт, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу", - говорится в сообщении.

Украинские военные убеждены, что оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству, при этом постоянно транслируя искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных - по вам бы не стреляли".