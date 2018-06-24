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Співаковський був у будинку під час пожежі, раніше отримав погрози

Неділя, 24 червня 2018, 16:02

Народний депутат від БПП Олександр Співаковський заявляє, що отримав погрози на свою адресу минулого четверга.

Про це він розповів Укрінформу після того, як в ніч на неділю його будинок у Херсоні підпалили.

"Це були перші погрози. До цього погроз не було", - наголосив парламентарій.

За його словами, пожежа виникла в результаті умисного підпалу займистою речовиною.

"Поки що експертиза схиляється до того, що це підпал, за характером займання. Йдеться про те, що це була дуже активна речовина, бо вона пропалила наскрізь дах будинку. Там щось було потужне", - сказав Співаковський.

За його словами, коли виникла пожежа, вони з дружиною спали в будинку.

"Якби дружина не прокинулась, я думаю, що ми б давали інтерв'ю Господу Богу. Бо я спав, а вона прокинулась. А чадний газ, коли прокинулись, вже був (у приміщенні - ред.). Дихати нічим було", - зазначив народний депутат.

Співаковський також розповів, що звернувся до СБУ зі своїми гіпотезами щодо причин підпалу та можливих причетних до цього осіб.

"Є гіпотези, є мотиви. Хай СБУ займається", - сказав народний депутат, зазначивши, що не має бізнесу, а відтак не є учасником "бізнес-розборок".

Як повідомлялося, цієї ночі у Херсоні сталася пожежа у будинку народного депутата від БПП Олександра Співаковського. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

За цим фактом у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Теми: Херсонська областьВерховна РадаБПП
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