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Спиваковский был в доме во время пожара, ранее получил угрозы

Воскресенье, 24 июня 2018, 16:02

Народный депутат от БПП Александр Спиваковский заявляет, что получил угрозы в свой адрес в прошлый четверг.

Об этом он рассказал Укринформу после того, как в ночь на воскресенье его дом в Херсоне подожгли.

"Это были первые угрозы. До того угроз не было", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, пожар возник в результате умышленного поджога горючим веществом.

"Пока экспертиза склоняется к тому, что это поджог, по характеру возгорания. Речь идет о том, что это было очень активное вещество, потому что оно прожгло насквозь крышу дома. Там что-то было мощное", - сказал Спиваковский.

По его словам, когда возник пожар, они с женой спали в доме.

"Если бы жена не проснулась, я думаю, что мы бы давали интервью Господу Богу. Потому что я спал, а она проснулась. А угарный газ, когда проснулись, уже был (в помещении - ред.). Дышать нечем было", - отметил народный депутат.

Спиваковский также рассказал, что обратился в СБУ со своими гипотезами о причинах поджога и возможных причастных к этому лицах.

"Есть гипотезы, есть мотивы. Пусть СБУ занимается", - сказал народный депутат, отметив, что не имеет бизнеса, а потому не является участником "бизнес-разборок".

Как сообщалось, ночью в Херсоне произошел пожар в доме народного депутата от БПП Александра Спиваковского. В результате пожара никто не пострадал.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Темы: Херсонская областьВерховная РадаБПП
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