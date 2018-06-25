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Грицак: СБУ звільнила з полону бойовиків понад три тисячі осіб

Понеділок, 25 червня 2018, 12:48

Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що за останні роки із полону бойовиків в окупованих районах луганської та Донецької областей було звільнено понад три тисячі українських бранців.

Про це він сказав на прес-конференції у понеділок.

За його словами, всього було звільнено 3244 полонених.

Він додав, що спецлужбовці були нажахані тим, у якому стані знаходилися полонені при звільненні з катівень.

"Вони були побиті, з різаними ранами, фаланги пальців на руках і ногах були перебиті", - розповів Грицак.

Голова СБУ зазначив, що у більшості випадків до катувань заручників ОРДЛО були причетні кадрові військовослужбовці РФ, які або керували процесом катування або безпосередньо брали у цьому участь.

Він додав, що також до катувань були причені так звані "кадирівці", які зрізали ділянки шкіри з українських військовослужбовців, де були татуювання з державною символікою України.

Грицак також презентував збірку спогадів 433 колишніх полонених, які "без художнього домислу" розповіли все, що пережили і закликав міжнародних партнерів ознайомитися з цією книжкою і у майбутньому допомогти, у тому числі і юридично у разі подання позовів до європейського суду з прав людини.

За словами керівника Служби безпеки, наразі російська окупаційна влада блокує переговори по звільненню заручників з метою тиску.

Він також попросив міжнародну спільноту допомогти у поверненні українців додому.

Раніше голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

27 грудня 2017 року  відбувся обмін утримуваних осіб.

Українська сторона отримала 74 заручників, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУГрицакзаручникиОРДЛОРосія
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