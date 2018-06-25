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Грицак: СБУ освободила из плена боевиков более трех тысяч человек

Понедельник, 25 июня 2018, 12:48

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявил, что за последние годы из плена боевиков в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей освободили более трех тысяч украинских пленников.

Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, всего было освобождено 3244 пленных.

Он добавил, что спецлужащие были напуганы тем, в каком состоянии находились пленные при увольнении из застенков.

"Они были избиты, с резаными ранами, фаланги пальцев на руках и ногах были перебиты", - рассказал Грицак.

Глава СБУ отметил, что в большинстве случаев к пыткам заложников ОРДЛО были причастны кадровые военнослужащие РФ, которые или руководили процессом пыток или непосредственно принимали в этом участие.

Он добавил, что также к пыткам были причастны так называемые "кадыровцы", которые срезали участки кожи с украинских военнослужащих, где были татуировки с государственной символикой Украины.

Грицак также презентовал сборник воспоминаний 433 бывших пленных, которые "без художественного домысла" рассказали все, что пережили и призвал международных партнеров ознакомиться с этой книгой и в будущем помочь, в том числе и юридически, в случае подачи исков в Европейский суд по правам человека.

По словам руководителя Службы безопасности, пока российская оккупационная власть блокирует переговоры по освобождению заложников с целью давления.

Он также попросил международное сообщество помочь в возвращении украинцев домой.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

27 декабря 2017 года состоялся обмен удерживаемых лиц.

Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУГрицакзаложникиОРДЛОРосcия
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