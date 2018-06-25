США вимагають покарати тих, хто напав на табір ромів

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Понеділок, 25 червня 2018, 13:46

Сполучені Штати Америки шоковані нападом на табір ромів у Львові.

Про це повідомляє американське посольство у Києві.

"Шоковані нападом на табір ромів у Львові. Зловмисники повинні бути притягнуті до відповідальності", – заявила дипломатична установа у Twitter.

"В Європі, в тому числі в Україні, немає місця расизму та насильству", – додало посольство США.

Увечері 23 червня люди в масках напали на табір ромів на околиці Львова, на вулиці Трускавецькій. Відтак 1 людина загинула, 4 отримали травми. Зареєстровані на Закарпатті люди, серед яких 10-річний хлопчик, отримали ножові поранення.

У нападі підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь", зокрема підлітки.

У цій справі затримали 9 учнів шкіл №36 і №83.

8 затриманим оголосили підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу).

Олена Рощенко, УП

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Теми: нацменшини США
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