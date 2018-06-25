США требуют наказать тех, кто напал на табор ромов

Соединенные Штаты Америки шокированы нападением на табор ромов во Львове.



Об этом сообщает американское посольство в Киеве.



"Шокированы нападением на табор ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности", – заявило дипломатическое ведомство в Twitter.

"В Европе, в том числе в Украине, нет места расизму и насилию", – добавил посольство США.

Вечером 23 июня люди в масках напали на табор ромов на окраине Львова, на улице Трускавецкой. В результате 1 человек погиб, 4 получили травмы. Зарегистрированные на Закарпатье люди, среди которых 10-летний мальчик, получили ножевые ранения.



В нападении подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь", в частности подростков.



В этом деле задержали 9 учеников школ №36 и №83.



8 задержанным объявили подозрение в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса).