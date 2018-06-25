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Нардепи пропонують всю рекламу зробити україномовною

Понеділок, 25 червня 2018, 13:57

Народні депутати внесли на розгляд Верховної Ради проект закону, яким пропонують визначити мовою реклами українську.

Ініціаторами законопроекту №8522 є 15 нардепів різних фракцій.

За словами авторів проекту закону, законодавство України не містить правової норми, яка б регулювала мову реклами, зазначає прес-служба БПП.

"Така правова прогалина створює неоднакове тлумачення щодо правового режиму мови реклами у громадян, суб’єктів господарювання, державних органів. Відсутність належного регулювання мови реклами призводить до порушення загального принципу права, відповідно до якого кожний має передбачати наслідки своїх дій і встановлену законом відповідальність за них", – наголошують нардепи.

"У зв’язку з відсутністю правової норми, яка б регулювала мову реклами виникла нагальна і термінова потреба врегулювання мови реклами в Україні. Зазначене врегулювання пропонується з урахуванням загальних норм Конституції і законів України, міжнародних нормативних актів щодо застосування мов в Україні", – зазначили народні депутати у пояснювальній записці до законопроекту.

Проектом закону передбачається внесення змін до статті 6 закону України "Про рекламу" з чітким визначенням порядку застосування мов в рекламі.

Документ визначає, що мовою реклами в Україні є державна мова, якою, відповідно до Конституції, є українська мова.

При цьому об’єкти інтелектуальної власності, зокрема, знаки для товарів та послуг, торгівельні марки, комерційні найменування тощо наводяться в рекламі тією мовою, якою їм надано правовий захист відповідно до законодавства України та чинних в Україні міжнародних угод.

"Українська правда" у Threads

Теми: моварекламазаконодавство
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