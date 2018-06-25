Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы предлагают всю рекламу сделать украиноязычной

Понедельник, 25 июня 2018, 13:57

Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предлагается определить язык рекламы украинским.

Инициаторами законопроекта №8522 являются 15 нардепов разных фракций.

По словам авторов проекта закона, законодательство Украины не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, отмечает пресс-служба БПП.

"Такая правовой пробел создает неодинаковое толкование относительно правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования, государственных органов. Отсутствие надлежащего регулирования языка рекламы приводит к нарушению общего принципа права, согласно которому каждый должен предусматривать последствия своих действий и установленную законом ответственность за них", – отмечают нардепы.

"В связи с отсутствием правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, возникла насущная и срочная необходимость урегулирования языка рекламы в Украине. Указанное урегулирование предлагается с учетом общих норм Конституции и законов Украины, международных нормативных актов по применению языков в Украине", - отметили народные депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 6 Закона Украины "О рекламе" с четким определением порядка применения языков в рекламе.

Документ определяет, что языком рекламы в Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции, является украинский язык.

При этом объекты интеллектуальной собственности, в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки, коммерческие наименования и т.п. приводятся в рекламе на том языке, на котором им предоставлена ​​правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующих в Украине международных соглашений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкрекламазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
язык
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
Запорожью больше не грозит переименование: комиссия передумала
Последние новости
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
08:04
ВСУ за сутки ликвидировали 1 080 захватчиков и 9 танков
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: