Нардепы предлагают всю рекламу сделать украиноязычной

Народные депутаты внесли на рассмотрение Верховной Рады проект закона, которым предлагается определить язык рекламы украинским.

Инициаторами законопроекта №8522 являются 15 нардепов разных фракций.

По словам авторов проекта закона, законодательство Украины не содержит правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, отмечает пресс-служба БПП.

"Такая правовой пробел создает неодинаковое толкование относительно правового режима языка рекламы у граждан, субъектов хозяйствования, государственных органов. Отсутствие надлежащего регулирования языка рекламы приводит к нарушению общего принципа права, согласно которому каждый должен предусматривать последствия своих действий и установленную законом ответственность за них", – отмечают нардепы.

"В связи с отсутствием правовой нормы, которая бы регулировала язык рекламы, возникла насущная и срочная необходимость урегулирования языка рекламы в Украине. Указанное урегулирование предлагается с учетом общих норм Конституции и законов Украины, международных нормативных актов по применению языков в Украине", - отметили народные депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статью 6 Закона Украины "О рекламе" с четким определением порядка применения языков в рекламе.

Документ определяет, что языком рекламы в Украине является государственный язык, которым, согласно Конституции, является украинский язык.

При этом объекты интеллектуальной собственности, в частности, знаки для товаров и услуг, торговые марки, коммерческие наименования и т.п. приводятся в рекламе на том языке, на котором им предоставлена ​​правовая защита в соответствии с законодательством Украины и действующих в Украине международных соглашений.