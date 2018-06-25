Одному з поранених у Львові ромів стало краще

Пораненого під час нападу на табір ромів у Львові 19-річного Раджа Арпадома мають виписати з лікарні 27 червня, йому стало краще.

Про це повідомили в лікарні Львова, передає Громадське.

Хлопця перевели у кращу палату, він уже може вставати з ліжка та ходити.

Він розповів, що в нього вже майже нічого не болить, окрім грудей, адже його вдарили у легені.

За його словами, близько 10-11 нападників прийшли до табору з палицями, ломами та ножами і почали громити намети ромів, коли ті спокійно спали.

Лікар-травматолог 8-ї міської лікарні Львова Володимир Баляс розповів, що хлопець потрапив у лікарню "у важкому стані з колото-різаними ранами грудної клітки та правого плеча".

Крім того, адвокат постраждалих Дмитро Швець повідомив, що роми "не хочуть співпрацювати з поліцією та важко йдуть на контакт, оскільки не довіряють правоохоронцям та бояться за свою безпеку".

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня: внаслідок нападу одна особа загинула, четверо отримали травми.

У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування "Твереза і зла молодь" – це незареєстроване угруповання, яке використовує символіку ультраправої організації Misanthropic Division.

За підозрою у нападі затримали 8 осіб, більшості з них 16-18 років. Їм оголошено підозру в хуліганстві.

За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження, проте підозри поки нікому не вручила.

25 червня голова СБУ Василь Грицак припустив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.