Одному из раненых во Львове ромов стало лучше
Раненого во время нападения на лагерь ромов во Львове 19-летнего Раджа Арпадома должны выписать из больницы 27 июня, ему стало лучше.
Об этом сообщили в больнице Львова, передает Громадське.
Парня перевели в лучшую палату, он уже может вставать с постели и ходить.
Он рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме груди, ведь его ударили в легкие.
По его словам, около 10-11 нападающих пришли в лагерь с палками, ломами и ножами и начали громить палатки ромов, когда те спокойно спали.
Врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс рассказал, что парень попал в больницу "в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча".
Кроме того, адвокат потерпевших Дмитрий Швец сообщил, что ромы "не хотят сотрудничать с полицией и трудно идут на контакт, поскольку не доверяют правоохранителям и боятся за свою безопасность".
Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.
Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.
По факту убийства полиция открыла уголовное производство, однако подозрения пока никому не вручила.
25 июня председатель СБУ Василий Грицак предположил, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия.