Одному из раненых во Львове ромов стало лучше
Раненого во время нападения на лагерь ромов во Львове 19-летнего Раджа Арпадома должны выписать из больницы 27 июня, ему стало лучше.
Об этом сообщили в больнице Львова, передает Громадське.
Парня перевели в лучшую палату, он уже может вставать с постели и ходить.
Он рассказал, что у него уже почти ничего не болит, кроме груди, ведь его ударили в легкие.
По его словам, около 10-11 нападающих пришли в лагерь с палками, ломами и ножами и начали громить палатки ромов, когда те спокойно спали.
Врач-травматолог 8-й городской больницы Львова Владимир Баляс рассказал, что парень попал в больницу "в тяжелом состоянии с колото-резаными ранами грудной клетки и правого плеча".
Кроме того, адвокат потерпевших Дмитрий Швец сообщил, что ромы "не хотят сотрудничать с полицией и трудно идут на контакт, поскольку не доверяют правоохранителям и боятся за свою безопасность".
Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.
Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
По подозрению в нападении задержали 8 человек, большенству из них 16-18 лет. Им объявлено подозрение в хулиганстве.
По факту убийства полиция открыла уголовное производство, однако подозрения пока никому не вручила.
25 июня председатель СБУ Василий Грицак предположил, что за нападением на ромов во Львове может стоять Россия.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"