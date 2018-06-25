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Сущенко попросив Сенцова відмовитися від голодування

Понеділок, 25 червня 2018, 15:17

Незаконно засуджений в Росії український журналіст Роман Сущенко попросив відмовитися від голодування українця Олега Сенцова, також незаконно засудженого в РФ.

Про це в Facebook написав адвокат Марк Фейгін.

"Тільки що вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Він просить передати Олегу Сенцову, щоб він беріг себе і відмовився від голодування. Банальні слова тут ні до чого, і так все ясно", - повідомив він.

За його словами, Сущенко також передав слова підтримки українському омбудсмену Людмилі Денісовій і попросив всіх, від кого це залежить, допомогти їй домогтися зустрічі з політв'язнем.

Фейгін додав, що Сущенко також її дуже чекає.

На думку адвоката, ситуація з українськими політв'язнями стає вже зовсім непристойною і безсовісною.

Сенцов у колонії "Білий ведмідь" 14 травня оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Російська сторона, попри обіцянки, відмовляє українському уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій у побаченні з політв'язнями.

Європейський суд з прав людини просить Росію надати всю інформацію про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова у відповідь на звернення його захисту. ЄСПЛ пропонував Сенцову припинити голодування.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували  на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.  

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіяполітв'язніСенцов
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