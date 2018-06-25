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Сущенко попросил Сенцова отказаться от голодовки

Понедельник, 25 июня 2018, 15:17

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко попросил отказаться от голодовки украинца Олега Сенцова, также незаконно осужденного в РФ.

Об этом в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - сообщил он.

По его словам, Сущенко также передал слова поддержки украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключённым.

Фейгин добавил, что Сущенко также её очень ждёт.

По мнению адвоката, ситуация с украинскими политзаключенными становится уже совсем неприличной и бессовестной.

Сенцов в колонии "Белый медведь" 14 мая объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Российская сторона, не смотря на обещания, не пускает украинского уполномоченного по правам человека Людмилу денисову к Сенцову и другим политзаключенным.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

Украинская правда
Темы: УкраинаРосcияполитзаключенныеСенцов
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