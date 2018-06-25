Адвокати Небесної сотні: ГПУ згортає розслідування справ Майдану

Спілка адвокатів Небесної сотні вважає ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яку в ГПУ називають реорганізацією, "згортанням розслідування справ Майдану".

Про це йдеться у відкритому зверненні громадської організації "Адвокатська дорадча група" до генпрокурора Юрія Луценка.

"Адвокати потерпілих – учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності – надзвичайно стурбовані інформацією про заплановану ліквідацію Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Ми розцінюємо цей крок, як згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справ, які вже передані до суду", - йдеться в заяві, опублікованій у Facebook.

Юристи нагадали, що саме під тиском потерпілих, адвокатів і громадськості в січні 2015 року було створено Управління спеціальних розслідувань, яке пізніше стало департаментом, і лише після цього почались реальні просування в розслідуванні.

"Ліквідація ДСР і розпорошення слідчих і процесуальних керівників по різних підрозділах знищить єдиний координаційний центр розслідувань – єдину візію, стратегію, нівелює напрацювання попередніх років, на тривалий час зупинить, або суттєво уповільнить розслідування, чи взагалі його зведе нанівець", - наголошують адвокати.

Вони вважають, що метою цієї реорганізації, а по суті ліквідації, є усунення "незручного та нелояльного підлеглого" – Сергія Горбатюка і таких самих слідчих і прокурорів.

"А надалі – керувати в ручному режимі справами, які мають для керівництва ГПУ інтерес (наприклад – справа щодо П. Манафорта, справи щодо високопосадовців, справи щодо керівництва Нацполіції та СБУ), а про інші – забути", - пишуть активісти.

Вони називають маніпулюванням громадською думкою, коли Генпрокуратура каже, що реорганізація начебто обумовлена законодавчими змінами.

"З моменту створення Департаменту наказом цього ж Генерального прокурора в 2016-му році таких змін в законодавстві не відбувалося. Наявність у складі ДСР одночасно і слідчих відділів, і відділів процесуального керівництва у повному обсязі відповідало законодавству України як у 2016 році, так і відповідає зараз", - підкреслюють юристи.

Вони звертаються до Луценка з вимогою залишити і навіть підсилити Департамент, збільшивши кількість слідчих і прокурорів, а також припинити тиск на його керівника Сергія Горбатюка.

Як раніше повідомляв народний депутат Мустафа Найєм, у Генеральній прокуратурі збираються ліквідувати Департамент спеціальних розслідувань, який розслідує справи Майдану.

У ГПУ заявили, що йдеться не про ліквідацію, а про реорганізацію.

Сам голова Департаменту Сергій Горбатюк заявив, що генпрокурор Юрій Луценко протягом усього часу перебування на посаді намагався втручатися в процес розслідування кримінальних справ, які підслідні ДСР.